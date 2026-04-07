الجيش الإسرائيلي: استهداف قائد إيراني رفيع غرب طهران

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، استهداف قائد رفيع في "القيادة العسكرية المشتركة العليا لإيران"، مؤكداً أن الجيش يجري حالياً تقييم نتائج العملية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "ضربنا أهم موقع بإيران لإنتاج أنظمة السونار والكشف تحت الماء ونواصل ضرب مقدراتها".

وفي السياق، تداولت حسابات على منصة إكس معلومات تشير إلى أن الضربة استهدفت اجتماعاً لقيادات عليا في النظام الإيراني بمدينة كرج، غرب العاصمة طهران.

في السياق، أفادت تقارير بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أنحاء متفرقة من طهران، عقب سماع دوي انفجارات قوية في مناطق جنوب وجنوب غرب العاصمة.