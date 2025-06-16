قصف إيراني يعطل مصافي النفط في حيفا والقناة 14 الإسرائيلية توقف البث

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الاثنين، بتوقف منشآت شركة مصافي النفط في "حيفا" وكذلك توقف بث القناة 14 الإسرائيلية بعد هجمات إيرانية مركبة تتضمن صواريخ ومسيرات ضد إسرائيل.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد ذكرت أن "شركة مصافي النفط في (حيفا) تعلن توقف جميع منشآتها جراء إصابة صاروخ إيراني لمحطة الكهرباء التابعة لها".

إلى ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "وقف عمل مصفاة تكرير البترول في حيفا بسبب أضرار كبيرة لحقت بها إثر استهدافها بصاروخ إيراني أمس".

ويأتي هذا الاستهداف بعد أن قصفت إسرائيل مصافٍ نفطية بوقت سابق في إيران.

كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن "بث القناة 14 الإسرائيلية قد توقّف لأسباب غير معروفة حتى الآن".

وكانت إيران قد أنذرت بعد الهجوم الإسرائيلي على مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني خلال البث المباشر اليوم الاثنين، القناتين 12 و14 الإسرائيليتين وطالبتهما بإخلاء استوديوهاتهما.

وعلى إثر ذلك، قال الرئيس التنفيذي للقناة 14 الإسرائيلية، أرييل إدري: "في حال وجود أي إنذار يرجى من الجميع التوجه إلى الملاجئ".

كما دعا مدير القناة 12 الإسرائيلية، موظفي قناته إلى اتباع تعليمات محددة تحسباً لرد إيراني على قصف إسرائيلي طال مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران.

وكانت وكالة "فارس" ذكرت نقلاً عن مصادر، أن "هجمات إيران الجديدة ضد الكيان الصهيوني مركبة وتتضمن صواريخ ومسيرات".

وأعلن التلفزيون الإيراني، مساء اليوم، إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ إلى إسرائيل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الإيراني، قوله إن "إيران تطلق عمليات مشتركة بالمسيرات والصواريخ تستهدف تل أبيب وحيفا".

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نقلت يوم الاثنين، عن مسؤول إيراني، بان بلاده ستوجه ضربة "هي الأكبر" لإسرائيل.

وقال المسؤول الإيراني، بحسب ما نقلت الوكالة: "إيران تستعد لضربة كبيرة جداً منذ أول اعتداء للكيان الصهيوني".