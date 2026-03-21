قصف أميركي - إسرائيلي يطال منشأة نطنز النووية

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم السبت، بتعرّض منشأة نطنز النووية لضربات أميركية - إسرائيلية جديدة.

وذكرت وكالة "تسنيم"، نقلاً عن مصادر، أن مجمع "الشهيد أحمدي روشن للتخصيب في نطنز تعرّض لضربة صباح اليوم".

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن سكان المناطق المجاورة لمنشأة نطنز ليسوا في خطر بعد الهجوم عليها

من جانبها، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن المنشأة “تعرضت مجدداً لهجوم”، مشيرة إلى أن الضربة لم تسفر عن أي تسرب للمواد المشعة، بفضل الإجراءات الاحترازية المتخذة مسبقاً.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية المتبادلة في المنطقة، واستمرار استهداف البنية التحتية الحساسة داخل إيران.