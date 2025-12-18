قصف مسيرات يقطع الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان

شفق نيوز- الخرطوم

انقطعت الكهرباء، يوم الخميس، عن مدن رئيسية في السودان، بينها الخرطوم وبورتسودان، إثر قصف جوي بمسيرات استهدف محطة توليد كهرباء رئيسية في جنوب البلاد، وفق شهود عيان.

وقال مسؤول في محطة توليد الكهرباء إن "اثنين من عناصر الدفاع المدني قُتلا أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع عقب الغارة الأولى التي اتهم قوات الدعم السريع بتنفيذها"، حسب "فرانس برس".

كما أفاد شهود بـ"رؤية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في شرق السودان الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني الذي يخوض معركة مستمرة ضد قوات الدعم السريع".

يأتي ذلك فيما قُتل 8 أشخاص، أمس الأربعاء، بضربة نفذتها طائرة مسيرة في قرية في جنوب السودان وذلك خلال فرارهم من كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، والتي تحاصرها قوات الدعم السريع، وفقاً لشاهدين.

ووقع الهجوم في قرية الكوركل على بعد نحو 50 كيلومتراً إلى الشمال من كادوقلي التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ 18 شهراً.

كما صرح شاهد عيان فر مع النازحين أن "مسيرة قصفت نازحين من كادوقلي أثناء محاولتهم مغادرة المدينة عند وصولهم لقرية الكوركل".

كذلك أشار مع شاهد آخر مشترطَين عدم كشف هويتيهما إلى أنهما "شاهدا 8 جثث كلها لنساء".

يذكر أن الحرب في السودان التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/ أبريل 2023 أدت إلى سقوط عشرات آلاف القتلى ونزوح الملايين، وتسببت بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، حسب الأمم المتحدة.