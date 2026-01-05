قصف متبادل واشتباكات بين "قسد" والحكومة السورية شرق حلب

شفق نيوز- حلب

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، مساء اليوم الاثنين، باندلاع اشتباكات محدودة وقصف متبادل بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة دير حافر شرق حلب.

واشار المراسل إلى قصف قوات الحكومة براجمات الصواريخ مواقع لقوات سوريا الديمقراطية وسط تبادل لإطلاق النار من اسلحة متوسطة في نقاط التماس بين الطرفين.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في تحديث أمني عاجل تمسكها بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن مقاتليها والسكان، في ظل ما وصفته بـ"القصف العشوائي المتواصل" على مدينة دير حافر من قبل "فصائل العمشات والحمزات" التابعة للحكومة السورية.

وأشارت إلى ان القصف الحكومي استهدف منازل المدنيين وعرض حياة الأهالي لخطر مباشر.

وقالت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القصف لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية في صفوفها، محملة الجهات المهاجمة كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات وما قد يترتب عليها من تداعيات.

في المقابل، نقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله إن الجيش بدأ باستهداف مواقع إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لـ"قسد" في محيط دير حافر شرق حلب، بعد تحديد مصادر الإطلاق.

وأشار المصدر إلى أن هجمات "قسد" عبر الطائرات المسيرة أسفرت عن أكثر من ست إصابات في صفوف الأهالي والشرطة العسكرية، مؤكداً أن رد الجيش سيكون محدوداً.

فيما أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، بتعرّض حاجز تابع للشرطة العسكرية قرب نقاط انتشار الجيش السوري في محيط بلدة دير حافر شرق محافظة حلب، لهجوم بطائرة مسيّرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، لكن الأخيرة نفت صلتها بالحادث.