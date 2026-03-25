قصف متبادل بين طهران وتل أبيب.. والحديث عن خطة أميركية لوقف القتال

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، بأن إسرائيل ​شنت غارات على العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في الوقت ​الذي قال فيه الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع ورود تقارير عن إرسال خطة من 15 نقطة إلى طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي في ​منشور على تيليغرام إنه "شن موجة من الهجمات استهدفت البنية التحتية في أنحاء طهران"

وذكرت ‌شبكة أخبار الطلبة شبه الرسمية في إيران أن "الهجمات استهدفت منطقة سكنية في المدينة، حيث ‌بدأ رجال الإنقاذ ‌عمليات بحث بين الأنقاض".

من جانبها، أعلنت الكويت والسعودية، أنهما "تصدتا لهجمات جديدة بطائرات مسيرة"، دون أن تحددا الجهة التي انطلقت منها الهجمات.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن "طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود ‌في مطار الكويت الدولي، ما ‌تسبب في ⁠اندلاع حريق دون وقوع خسائر في الأرواح".

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الحرس الثوري قوله إنه أطلق "موجة جديدة من الهجمات على مواقع داخل إسرائيل، بما في ⁠ذلك تل أبيب وكريات ‌شمونة، إضافة إلى قواعد أميركية في الكويت والأردن والبحرين".

وكان ترمب،⁠ قد قال أمس الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تجري مفاوضات لإنهاء الحرب، التي أودت ⁠بالفعل بحياة الآلاف وتسببت في أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، مما أدى إلى نقص ​عالمي في الوقود واضطراب الأسواق".

وارتفعت ⁠الأسهم وتراجعت أسعار النفط،​ اليوم الأربعاء، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق نار لمدة شهر، وأنها أرسلت إلى ​إيران خطة من 15 نقطة لمناقشتها، ما عزز الآمال في استئناف صادرات النفط من الخليج.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تجري محادثات مع الأشخاص المناسبين في إيران لإنهاء الأعمال ​القتالية"، مضيفا ‌أن "الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق".

من جانبه، نفى رئيس البرلمان ​الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الأول الإثنين هذه التقارير ووصفها بأنها "أخبار كاذبة".

من جانب آخر، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن "الولايات المتحدة تستعد لإرسال نحو ألف جندي من وحدة مظلية تابعة للجيش إلى الشرق الأوسط، في خطوة تأتي ضمن تعزيزات عسكرية متواصلة في المنطقة".

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن "وزارة الدفاع الأميركية تدرس نشر بين 3 آلاف و4 آلاف جندي من الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، إحدى وحدات النخبة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية ومساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفتح مسار تفاوضي مع إيران".