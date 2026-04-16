قصف متبادل بين إسرائيل ولبنان رغم مفاوضات وقف إطلاق النار

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الخميس، بتواصل الضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله رغم مفاوضات وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وذكرت الوسائل، أن "القوات الإسرائيلية، شنت منذ ساعات الصباح الأولى سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف عدداً من البلدات في جنوب لبنان، بينها حاريص، الزرارية، مزرعة مشرف، باتولية، عريض دبين، بنت جبيل، عيتا الجبل، جويا، الهبارية، وكفررمان".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي "مواصلة تنفيذ غارات مكثفة ضد نشاطات حزب الله في منطقة جنوب الزهراني، بالتزامن مع قصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية طال بلدة القنطرة".

في المقابل، دوت صفارات الإنذار في مناطق كرميئل في الجليل الأوسط والغربي، إثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، وفق ما أعلنته الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وجدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني، داعياً إياهم إلى "الانتقال نحو شمال النهر".

بدورها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "قيادة الجيش لم تتلق حتى الآن أي تعليمات من القيادة السياسية للاستعداد لوقف إطلاق النار"، رغم استمرار المفاوضات الجارية مع الجانب اللبناني.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن محادثات ستجري بين إسرائيل ولبنان الخميس، مشيراً في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إلى أن "الإدارة الأميركية تحاول توفير مساحة لالتقاط الأنفاس بين إسرائيل ولبنان".

فيما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر مطلع أن التقديرات تشير إلى عدم قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.