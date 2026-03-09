قصف عنيف على مدن إيرانية تزامناً مع كلمة ترمب

شفق نيوز- طهران

هزت انفجارات عنيفة العاصمة الإيرانية طهران ومدناً رئيسية أخرى فجر الثلاثاء، تزامناً مع خطاب للرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن فيه تدمير معظم القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكداً أن العمليات ستستمر حتى "النصر التام".

وأفاد شهود عيان في العاصمة الإيرانية بسماع دوي انفجار ضخم أعقبه تحليق مكثف للطيران الحربي في الأجواء.

وذكرت تقارير ميدانية أن القصف استهدف مواقع في طهران، وتبريز، وكرج، وري، وأصفهان، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء واسعة من العاصمة نتيجة شدة الضربات.

وفي كلمة ألقاها في الكونغرس رسم الرئيس ترمب صورة لـ"عملية عسكرية واسعة النطاق ومنسقة تهدف إلى إنهاء التهديد الإيراني بشكل نهائي".

وقال: "نحن نقوم بسحق قدرات إيران العسكرية بالتعاون مع شركائنا الإسرائيليين، أخوض مع جيشنا الرائع أفضل عملية ممكنة، ولن نتوقف حتى يتم سحق العدو وإزالة الخطر بالكامل".

وأضاف الرئيس الأميركي أن البحرية الإيرانية "انتهت تقريباً" وأن معظم سفنها باتت في قاع البحر، مؤكداً أن الصواريخ والمسيرات الإيرانية يتم تدميرها بشكل منهجي.

وتزامنت الضربات الجوية مع إعلان الجيش الإسرائيلي شن هجمات واسعة النطاق في العمق الإيراني، من دون بيان تفاصيل أكثر.