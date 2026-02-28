قصف صاروخي إيراني جديد والدوحة وتل أبيب تستنفران

شفق نيوز

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن الدفاعات الجوية اعترضت دفعة صواريخ استهدفت عدة مناطق داخل البلاد في سماء الدوحة.

وفي تطور مواز، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بينما دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدم وحيفا ومناطق أخرى مع تشغيل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ.

بالمقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق الإنقاذ هرعت إلى بيت شيمش غرب القدس عقب سقوط صاروخ في المدينة.

وتأتي التطورات في إطار تصعيد إقليمي واسع بعد ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت إيران، أعقبتها موجات هجمات صاروخية إيرانية طالت مدناً في الخليج بينها الدوحة.

وفي خلفية متصلة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر تروث سوشال عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي خلال قصف واسع في طهران، بينما لم يصدر تأكيد إيراني رسمي حاسم حتى الآن.