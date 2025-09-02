قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة سورية

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية سورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت بخمس قذائف محيط "سرية الطواحين المهجورة" شرقي بلدة بريقة بريف القنيطرة الجنوبي.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية أن دوي انفجارات قوية سُمعت في أرجاء المنطقة الحدودية، ولم تُعرف بعد الخسائر البشرية أو المادية جراء القصف.

ويأتي هذا القصف في إطار سلسلة من الاستهدافات التي تنفذها إسرائيل بشكل متكرر على مواقع في الجنوب السوري، ولا سيما في محافظة القنيطرة المحاذية للجولان المحتل.

وكانت المنطقة قد شهدت خلال الأشهر الماضية عدة هجمات استهدفت مواقع.