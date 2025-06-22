قصف إسرائيلي يستهدف أحد "الأعمدة التقنية لبرنامج إيران العسكري"

شفق نيوز/ قال الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين، إنه شن ضربات جوية على "أهداف عسكرية" داخل إيران، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء العاصمة طهران.

وبحسب وسائل إعلام فإن الضربات الإسرائيلية استهدفت موقع بارشين العسكري، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الأهداف أو نتائج الهجوم.

في غضون ذلك، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن أنظمة الدفاع الجوي أُطلقت في مناطق متفرقة من العاصمة طهران بعد رصد "أهداف معادية"، دون أن يوضح ما إذا كانت تلك الأهداف قد تم اعتراضها بنجاح أو إذا أسفرت عن خسائر.

وبارشين هو مجمع عسكري شديد التحصين يقع جنوب شرق طهران، ويُعد أحد أبرز المواقع الحساسة في إيران.

ارتبط اسمه منذ سنوات بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اشتبهت في أن الموقع استُخدم لإجراء اختبارات على تفجيرات عالية الشدة يُحتمل صلتها بتطوير رؤوس نووية، ضمن برنامج "أَمَد" الذي يُعتقد أن إيران أوقفته في 2003. اليوم، يُستخدم الموقع في أنشطة بحث وتطوير عسكرية، تشمل تصنيع الصواريخ الباليستية والذخائر الثقيلة، ويُنظر إليه على أنه أحد الأعمدة التقنية لبرنامج إيران العسكري. تعرض المجمع مؤخرًا لهجمات إسرائيلية استهدفت منشآت داخله.

وجاء ذلك بعد وقت قليل من قصف اسرائيلي طال موقعين في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة تبريز شمال غربي البلاد.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من غارات شنتها أمريكا على منشآت نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز، ضمن إطار تصعيد عسكري هو الأكبر من نوعه بين طهران وتل أبيب والذي دخل أسبوعه الثاني.