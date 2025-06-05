قصف إسرائيلي يستهدف بلدتين جنوب لبنان

شفق نيوز/ أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، يوم الخميس، قصفت المدفعية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، أطراف بلدة الوزاني الغربية في جنوب لبنان، كما قصفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية حرج بلدة يارون الجنوبية.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، قد أعلن في بيان صحفي، "إصابة مواطن بجروح في غارة شنّها العدو الإسرائيلي.

وكانت قوة مشاة إسرائيلية أقدمت فجرًا على رفع سواتر ترابية واستحداث خندق في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وتجاوزت قوة مشاة إسرائيلية مؤلفة من 20 جندياً بعد منتصف الليل، الخط الأزرق شرق بلدة ميس الجبل في منطقة كروم المراح، ثم اتجهت إلى منطقة كروم الشراقي برفقة جرافة، وعملت على استحداث خندق ورفع سواتر ترابية داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل.