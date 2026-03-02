قصف إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت

شفق نيوز- بيروت

بدأت القوات الاسرائيلية، يوم الاثنين، بشن غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وتاتي الغارات بعد تحذير أصدره الجيش الاسرائيلي، بشأن استهداف مواقع حزب الله في الضاحية ودعا المدنيين لمغادرة الاماكن القريبة عليها.

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، اغتيال رئيس استخبارات حزب الله في بيروت.

وجاء في بيان مقتضب للجيش: اغتيال رئيس استخبارات حزب الله في بيروت، حسين مقلد".

وكانت وسائل إعلام عبرية، افادت يوم الاثنين، بمقتل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله في لبنان، النائب محمد رعد، في غارات إسرائيلية جاءت عقب هجوم شنّه الحزب على موقع جنوب حيفا.