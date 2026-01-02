قصف إسرائيلي عنيف يطال مواقع عدة جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان - أرشيف

شفق نيوز – بيروت

جدّد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شن غارات عنيفة على 6 مواقع في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر محلية، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع في جبل الريحان ومحيط بلدة أنصار، كما استهدفت غارات إسرائيلية محيط بلدة تبنا ووادي زفتا، ومواقع أخرى في محيط بلدة الزرارية جنوبي البلاد.

كما شملت الغارات مواقع في مرتفعات إقليم التفاح، جنوبي لبنان.

وتعليقاً على الغارات، قال الجيش الإسرائيلي، إنه يواصل "تنفيذ هجمات ضد حزب الله في جنوب لبنان".

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنه استهدف مجمع تدريب ومنشآت عسكرية لتخزين أسلحة تابعة لحزب الله.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت صباح اليوم، قنبلة على حفارة في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

ولم تذكر ما إذا كانت الغارة أسفرت عن إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض "هدف خاطئ" في بلدة برعم قرب الحدود مع لبنان، بعد انطلاق صفارات الإنذار.

وصرح مصدر من حزب الله بأن الحزب ليس له أية علاقة بالواقعة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان نهاية 2024، يستمر الجيش الإسرائيلي في خروقات يومية تستهدف جنوب لبنان، إضافة إلى احتلال خمس تلال لبنانية استولت عليها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، ومناطق أخرى محتلة منذ عقود.

وتواجه الحكومة اللبنانية ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، فيما حذر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن إسرائيل "ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا لم تكبح بيروت ترسانة الجماعة".

وتسببت العمليات الإسرائيلية السابقة في مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفاً.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي يدرس مجموعة خيارات للتعامل مع محاولات حزب الله إعادة التسلح، مشيرة إلى احتمالية دعم الولايات المتحدة لهذه الخطوات.

وأوضحت أن الجيش سيعرض هذه الخيارات على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقيادات السياسية، مع تقييم تأثير أي تحرك عسكري محتمل على سيادة الحكومة اللبنانية.