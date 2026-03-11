قصف إسرائيلي عنيف على ضاحية بيروت

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الإسرائيلية، شنت قصفاً عنيفاً على الضاحية الجنوبية لبيروت

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول، قوله إن "غارات إسرائيلية تستهدف حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة والليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت"، مبينا أن "الاتجاه هو توسيع العمليات في لبنان بشكل كبير".

في حين أكدت وسائل إعلام عربية، أن سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة ومتتابعة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي أنذر بإخلاء الضاحية الجنوبية".

كما أفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه شن 10 غارات حتى الآن على الضاحية الجنوبية لبيروت".

في حين لفت إعلام إسرائيلي، إلى أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري في هذه الأثناء مشاورات أمنية، لتوسيع الهجوم البري على جنوبي لبنان".

وبينت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، أن حزب الله يحاول دفعنا لـ"رفع القدم عن دواسة الوقود" في إيران لكن ذلك لن يحدث.

وأوضح المسؤول، أن "الدولة اللبنانية أثبتت أنها ليست عاملًا قادرًا على كبح حزب الله"، مبيناً أنه "سيتم تجنيد قوات احتياط لتوسيع المعركة في لبنان".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "صافرات الإنذار تدوي في القدس ووسط إسرائيل، عقب إطلاق صواريخ من إيران".

وبينت أن رشقة صاروخية ثالثة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، مشيرة إلى هجوم صاروخي متزامن من إيران وجنوب لبنان على إسرائيل.

من جانبها أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه "على سكان مناطق شمال إسرائيل البقاء قرب الأماكن المحصنة، مشيرة إلى أن حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل".