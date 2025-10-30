قصف إسرائيلي جديد على غزة رغم إعلان الالتزام بوقف إطلاق النار

شفق نيوز- غزة

أفاد سكان وشهود فلسطينيون، يوم الخميس، بأن طائرات ودبابات الإسرائيلية قصفت مناطق في شرق غزة وذلك رغم تأكيد التزامها بوقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، أنها لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار رغم تكثيفها عمليات القصف في القطاع والتي أسفرت عن سقوط قتلى.

وذكر شهود، أن "طائرات إسرائيلية شنت 10 غارات جوية على مناطق شرقي خان يونس في جنوب القطاع، بينما قصفت دبابات مناطق شرقي مدينة غزة في الشمال. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو سقوط قتلى.