قصف الدوحة.. ترامب يعلم منذ الصباح وإسرائيل تسانده بالنفي

شفق نيوز- واشنطن

نقل موقع "أكسيوس الأميركي"، يوم الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح الثلاثاء الماضي (يوم القصف) بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح المسؤولون أن نتنياهو أبلغ البيت الأبيض في وقت متأخر جداً، لكن الرئيس الأميركي كان لديه فرصة لإلغاء الضربة لو رغب بذلك.

وأضافوا أن نتنياهو اتصل بترامب قبل 50 دقيقة من أول تقارير عن وقوع انفجارات في الدوحة.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للموقع: "كان ترامب على علم بالضربة قبل إطلاق الصواريخ. أولاً كان هناك نقاش على المستوى السياسي بين نتنياهو وترامب، ومن ثم عبر القنوات العسكرية. ترامب لم يقل لا".

وأشار مسؤول آخر إلى أن الولايات المتحدة أُبلغت "قبل وقت كافٍ" على المستوى السياسي، مضيفاً: "لو أراد ترامب إيقافها، لكان بإمكانه ذلك. عمليًا، لم يفعل".

وأكد المسؤولان أن الصواريخ لم تُطلق بعد عندما تحدث ترامب ونتنياهو، وأن إسرائيل كانت ستلغي الضربة لو اعترض الرئيس الأميركي عليها.

ولم يقدم المسؤولون وصفاً دقيقاً لمكالمة ترامب ونتنياهو، وما إذا كان نتنياهو أبلغ الرئيس بخطط الضربة أو طلب إذنه صراحة.

كما لم يتضح ما إذا كان ترامب قد أبلغ المسؤولين المعنيين على الفور، حيث أبدى بعضهم غضبهم من نتنياهو بعد تنفيذ العملية.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالضربة بعد أن كانت الصواريخ في الجو، مما حال دون منح ترامب فرصة الاعتراض، فيما سارع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لتحذير القطريين، لكن في ذلك الوقت كانت الصواريخ قد أصابت الهدف بالفعل.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب مسبقًا لكنها قررت التوافق مع نفي البيت الأبيض لأي علم مسبق، وقال أحدهم: "إسرائيل قررت مساعدة ترمب في نفي معرفته مسبقاً بالضربة حرصاً على علاقات البلدين"، فيما أشار آخر إلى أن هذا ليس أول مرة تختلق فيها إدارة ترامب معلومات عن محادثاتها مع إسرائيل لأسباب سياسية.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قراره باستهداف حركة حماس داخل قطر "لم يكن حكيماً".

وذكرت الصحيفة، أن ترامب أدلى بهذه التعليقات خلال اتصال هاتفي "حاد" مع نتنياهو، (مساء الثلاثاء)، عقب الغارة الجوية الإسرائيلية على الدوحة التي استهدفت اجتماعاً لقيادات الحركة.

وأوضحت أن نتنياهو رد بالقول إن "الفرصة كانت قصيرة لشن الهجمات وتم استغلالها".

وأضافت أن اتصالاً ثانياً جرى بين الطرفين في وقت لاحق من اليوم نفسه وكان ودياً، حيث سأل ترامب نتنياهو عما إذا كان الهجوم قد نجح.

وكان ترامب قد صرّح للصحافيين في واشنطن قائلاً: "أنا ببساطة لست سعيداً بالوضع برمّته… نريد عودة الرهائن لكننا لسنا سعيدين بالطريقة التي جرت بها الأمور اليوم"، في إشارة إلى الغارة الإسرائيلية غير المسبوقة على العاصمة القطرية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الهجوم الإسرائيلي على قيادات حماس في الدوحة نفذ بصواريخ بعيدة المدى أطلقت من مقاتلات F-15 وF-35 تحلق فوق البحر الأحمر لمسافة تجاوزت 1800 كيلومتر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إبلاغ الجيش الأمريكي بالعملية قبل دقائق فقط، دون تفاصيل دقيقة عن الأهداف، فيما رصدت الأقمار الصناعية الإطلاق في مرحلة متأخرة.

وأصاب الهجوم مبنى كانت قيادة حماس تعقد فيه اجتماعاً بالعاصمة القطرية، ما أدى إلى تدمير الطابق الأوسط وبقاء المبنى قائمًا.