قصف اسرائيلي يستهدف مبنى قناة المنار في الضاحية الجنوبية

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بدء هجوم على مقرات ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

في المقابل، أفادت قناة المنار، التابعة لحزب الله اللبناني، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مبنى القناة في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وشهد فجر اليوم، وهو الليلة الرابعة للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، تطورات كبيرة، حيث تعرضت 7 دول للقصف في وقت واحد، ويعد من الاعنف ضمن هذه الحرب.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.