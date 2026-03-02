قصف اسرائيلي واسع يستهدف سبع مدن إيرانية

شفق نيوز ـ متابعةأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، تنفيذ ضربات جديدة وصفها بـواسعة النطاق داخل إيران.

وقال في بيان إن موجة إضافية من الغارات بدأت في قلب العاصمة طهران بهدف تحقيق التفوق الجوي وتهيئة الطريق لمزيد من العمليات.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات مكثفة استهدفت طهران ومدناً أخرى، بالتزامن مع استمرار القصف المتبادل واتساع نطاقه على أكثر من جبهة.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي لأهداف إيرانية في 7 مدن كبرى.

ويأتي ذلك بعد أن سقطت صواريخ في مناطق داخل إسرائيل بينها القدس، حيث تحدثت خدمات الإسعاف عن إصابات جراء ضربة صاروخية، فيما أظهرت صور وتقارير أضراراً في مواقع أخرى بينها تل أبيب.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن العمليات العسكرية ضد إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف، متحدثاً عن تدمير أهداف متعددة بينها مقار ومنظومات دفاع جوي، ومعلناً مقتل ثلاثة جنود أميركيين، كما أشار إلى أن الحرب قد تمتد لنحو أربعة أسابيع.