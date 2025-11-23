قصف اسرائيلي عنيف ونسف مبان جنوبي غزة

شفق نيوز - غزة

شن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قصفا عنيفا على رفح وخان يونس اضافة الى مناطق أخرى جنوبي قطاع غزة، وفقا لما أفادت به وسائل اعلام فلسطينية.

وقالت تلك الوسائل، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت النيران تجاه خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت، أن الطائرات الحربية شنت غارات جوية متتالية على خان يونس، بالتزامن مع قصف الدبابات مشكلة أحزمة نارية في المدينة.

كما نسفت القوات الإسرائيلية عدة مبان في جنوب شرق خان يونس، فيما كثفت مدفعية الجيش من قصفها على جنوبي قطاع غزة.

وكانت وكالة "وفا" قد افادت أمس السبت نقلا عن مسؤولين صحيين فلسطينيين، بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة 54 آخرين، بينهم أطفال، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.