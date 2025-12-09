قصر شيرين الإيرانية.. هزة أرضية بقوة 4.3 درجات قرب الحدود العراقية

شفق نيوز- طهران

سجّل مرصد الزلازل الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر في محيط مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه، بالقرب من الحدود العراقية.

ووفق المعطيات الصادرة عن مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، وقعت الهزة عند الساعة 20:46 بالتوقيت المحلي، على عمق 12 كيلومتراً، وفي موقع يبعد 9 كيلومترات عن قصرشيرين، وقرابة 19 كيلومتراً عن منطقة خانقين في الجانب العراقي، و29 كيلومترا عن سرپل‌ذهاب.

وبين المركز أن هامش عدم الدقة في تحديد موقع الزلزال بلغ نحو 1.7 كيلومتراً باتجاه الشمال الشرقي و3.3 كيلومترات باتجاه الشرق–الغرب.

ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر في الجانب العراقي أو الإيراني.