"قسد": 10 ضحايا من عائلة واحدة في "مجزرة" بريف كوباني (صور)

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر طبي في سوريا، يوم الاثنين، بمقتل خمسة مدنيين وإصابة أربعة آخرين بقصف حكومي على قرية خراب عشك بريف كوباني شمالي البلاد، فيما أشارت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى ارتكاب فصائل موالية لدمشق "مجزرة" في ريف كوباني خلفت عشرة ضحايا بين قتيل وجريح من عائلة واحدة.

وأشار المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى "وصول أربعة مصابين بينهم أطفال ونساء إلى مشفى كوباني جراء القصف الحكومي على قرية خراب عشك والذي خلف خمسة قتلى من عائلة بوزان لا تزال جثثهم تحت الأنقاض".

وأضاف المصدر، أن ضحايا القصف هم "فاطمة عثمان وجميلة أحمد عثمان، وسولاف رشو بوزان كدرو، والطفل جعفر محمد شيخ بوزان، وطفلته".

من جهتها، قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن "فصائل موالية لدمشق ارتكبت مجزرة في ريف كوباني".

وأضافت أن "خمسة مدنيين قتلوا ومثلهم أصيبوا في قرية خراب عشك، الواقعة جنوب شرق مدينة كوباني، إثر قصف مكثف استهدف القرية بالمدفعية والدبابات والطائرات المسيرة".

كما أفادت "قسد" في تطور لاحق بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح خلال قصف طائرة مسيّرة تابعة لفصائل دمشق على قرية الميلبية في الريف الجنوبي للحسكة.

وأشارت إلى استمرار الاشتباكات في قرية الصفا جنوبي جل آغا بريف القامشلي، حيث "تقدمت لها فصائل دمشق صباح اليوم، وقصفتها بعدد من الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى إصابات بين المدنيين".

وأكدت "استمرار القصف العنيف لهذه الفصائل على قريتي خراب عشك والجلبية جنوب شرقي كوباني، بعد سلسلة محاولات لاقتحامهما، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التركية".

واتهمت "قسد"، الفصائل بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار "أكثر من 20 مرة حتى اللحظة، مما يؤكد استمرار سياسة التصعيد والاعتداء على المدنيين والمناطق السكنية".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، السبت الماضي، تمديد مهلة وقف إطلاق النار في قطاعات عمليات الجيش كافة لمدة 15 يوماً، وذلك اعتباراً من الساعة 23:00 الموافق لـ 24 كانون الثاني/ يناير 2026.

يذكر أن الحكومة السورية و"قسد" وقعتا في 18 كانون الثاني/ يناير 2026، بدعم أميركي اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية.