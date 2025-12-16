"قسد": إصابة مقاتلين اثنين بهجوم مسيرة انتحارية في حلب

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء الثلاثاء، إصابة مقاتلين اثنين بجروح متفاوتة بعد استهدافهما بطائرة مسيرة انتحارية في محافظة حلب السورية.

وذكرت "قسد"، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: تم "استهداف المقاتلين بشكل مباشر أثناء مشاركتهما في إسعاف مدنيين، كانوا قد أصيبوا بقصف طال قرى ومناطق مأهولة في محيط مدينة دير حافر شرقي محافظة حلب".

وأشارت إلى أن "الطائرة المسيرة تتبع لفصائل حكومة دمشق، وأن الاستهداف وقع خلال تنفيذ المقاتلين لواجب إنساني يتعلق بإخلاء الجرحى ونقلهم إلى نقاط طبية قريبة".

واعتبرت أن "استهداف فرق الإسعاف ونقاط الإخلاء الطبي يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية"، محملة "حكومة دمشق كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، وما قد يترتب عليه من تهديد لأمن المنطقة وحياة المدنيين".

وشددت "قسد" على استمرارها في حماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية رغم محاولات الاستهداف، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواتها ومناطق انتشارها.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على سد تشرين الاستراتيجي وعدة قرى ومناطق في ريف حلب الشرقي، الذي يشهد بشكل متكرر عمليات قصف واشتباكات بين قوات الحكومة السورية و"قسد".

ويقع سد تشرين على نهر الفرات شرق مدينة منبج، ويُعد من أبرز المناطق الحساسة التي تشهد توتراً متكرراً بين قوات الجيش السوري، وقوات "قسد" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.