قسد: سنواصل حماية شمال وشرق سوريا من أي اعتداء

شفق نيوز- دمشق

أكدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الاثنين، مواصلتها حماية شمال وشرق سوريا من أي اعتداء.

وقالت عضو القيادة العامة لقوات قسد، روهلات عفرين، في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة لاغتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، إن "سوريا منذ سقوط النظام البائد تعيش في أتون حرب مستمرة".

وأضافت: "لو لم تكن هناك تدابير حماية قوية لمناطقنا ولمجتمعنا ولجميع مكوناته من العرب والكورد والسريان، لكانت هي أيضاً وجهاً لوجه مع هذه الفوضى وحالة عدم الاستقرار السائدة في سوريا".

وتابعت: "كنا اليوم صامدين وأصحاب قرار ولنا مواقفنا، فهي بفضل قوتنا المنظمة وقوة المرأة والشعوب، ولأن قوة الحماية تحافظ على هذه المكتسبات في أعلى المستويات".

وأكدت أنه "من الآن فصاعداً، ومهما حدث فليحدث، فإن المقاومة التي خاضها أبطالنا الذين اجتمعنا من أجلهم اليوم هنا، ستكون عنواناً لموقفنا الثابت، ونقول بكل قوة إننا جاهزون لحماية مدننا وقرانا وجميع مناطق شمال وشرق سوريا من أي هجوم أو اعتداء".

وأشارت إلى أن "نحن اليوم أكثر إصراراً على حماية مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا، وعهدنا أن نحافظ على ميراث شهدائنا".

واختتمت عفرين بالقول: "نحن في وحدات حماية المرأة (YPJ) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وكل تشكيلاتنا العسكرية، سنغدو القوة التي تحمي كامل الجغرافيا السورية".