"قسد": سجن الأقطان يتعرض لقصف مدفعي من فصائل دمشق

شفق نيوز- دمشق

أفادت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الاثنين، بتعرض سجن الأقطان في مدينة الرقة لقصف مدفعي من قبل الفصائل المسلحة التابعة للحكومة السورية.

وذكرت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دبابات ومدفعية لفصائل دمشق تقصف سجن الأقطان شمال مدينة الرقة، الذي يضم معتقلين من تنظيم داعش الإرهابي، في محاولة لاقتحامه للمرة الثالثة خلال اليوم".

وأضافت أن "قواتنا تبدي مقاومة عظيمة ضد الهجمات".

وفي وقت سابق اليوم، تبادلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والفصائل الحكومية في سوريا، الاتهامات بين الطرفين حول فتح السجون أو السيطرة عليها، التي تضم عناصر من تنظيم "داعش".

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، مساء اليوم الاثنين، أن دورية لقوات التحالف الدولي وصلت إلى سجن الأقطان جنوب مدينة الرقة والذي يضم المئات من عناصر تنظيم "داعش" بعد اندلاع اشتباكات بين حراس السجن من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات من الحكومة السورية والتي حاولت السيطرة على السجن.

ووفق المراسل فإن وفد من التحالف الدولي دخل إلى سجن "الأقطان" للتفاوض مع إدارته بهدف توفير طريقة آمنة لإجلاء عناصر "قسد" الذين يمسكون بحماية السجن، على أن يتم تأمينه بالتنسيق مع الحكومة السورية، بعد إخراج قوات "قسد" منه.

وحلقت طائرات حربية للتحالف الدولي فوق السجن مع إلقاءها قنابل ضوئية تحذيرية لوقف الاشتباكات، وفق المراسل.

وشهد السجن اشتباكات عنيفة صباح اليوم بين مسلحين من أهالي المنطقة وقوات حكومة وعناصر من قوات أمن السجن التابعين لقوات سوريا الديمقراطية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إنها "تواصل التنسيق مع التحالف الدولي من أجل نقل سجناء تنظيم داعش الموجودين في سجن الأقطان بمدينة الرقة إلى أماكن آمنة، إلا أن التحالف، ورغم الوعود المتكررة، لم يتخذ حتى الآن أي خطوات عملية في هذا الإطار".

وأضافت "قسد" أنه "وخلال الاشتباكات المستمرة مع فصائل لدمشق، والتي تشن هجمات على السجن، واصلت قواتنا القيام بواجبها في حماية السجن ومنع انفلات الأوضاع الأمنية. وقد أسفرت هذه الاشتباكات، عن استشهاد 9 من مقاتلينا وإصابة 20 آخرين بجروح".

وأعلنت "قسد" في بيان آخر، الاثنين، خروج سجن الشدادي بريف الحسكة عن سيطرة قواتها، فيما أشارت إلى أن السجن كان على بُعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة التحالف الدولي في المنطقة، إلا أنها لم تتدخل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن قوات سوريا الديمقراطية حشدت قوة كبيرة من عناصرها في مدينة الحسكة لإرسالهم إلى بلدة الشدادي 60 كم جنوب المدينة.