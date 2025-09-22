قسد: داعش نفذ 153 هجوماً منذ سقوط الأسد والعمليات المشتركة أفشلت عودته

شفق نيوز- القامشلي

أكدت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الاثنين، استمرار خطر تنظيم داعش شمال وشرق سوريا رغم خسائره الفادحة منذ عام 2019، مشيرة إلى استمرار التنظيم بتنفيذ عملياته الإرهابية منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "داعش استغل حالة الفوضى منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 ليشكّل تهديداً وجودياً لشعوب المنطقة، قبل أن تتحول معاركه مع قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي إلى واحدة من أعقد المواجهات ضد الإرهاب، بدءاً من معركة كوباني، مروراً بتحرير الرقة، وصولاً إلى معركة الباغوز".

ولفتت إلى أن "خلايا التنظيم نفذت منذ سقوط نظام البعث في دمشق بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى 20 أيلول/سبتمبر 2025، 153 هجوماً إرهابياً في شمال وشرق سوريا، في مؤشر إلى محاولاته إعادة تنظيم صفوفه وتوسيع عملياته".

وأكدت القيادة أن "قواتنا نفذت خلال الأشهر العشرة الماضية، وبدعم من التحالف الدولي، 70 عملية عسكرية وأمنية، بينها ثلاث عمليات تمشيط واسعة، أسفرت عن اعتقال 95 عنصراً بينهم 3 زعماء، وقتل 6 ارهابيين بينهم قياديان، إضافة إلى السيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والوثائق".

وأشارت إلى أن "هجمات التنظيم أسفرت عن استشهاد 30 مقاتلاً وإصابة 12 آخرين، إضافة إلى 6 مدنيين"، مشددة على أن "خطر داعش لم ينتهِ بعد، وهو ما يزال يمثل تهديداً محلياً ودولياً".

وبينت أن "الشراكة مع التحالف الدولي عنصر حاسم، وتحتاج إلى مزيد من الدعم العملياتي اللوجستي"، لافتة إلى أن "الحرب على الإرهاب لا تكتمل إلا بربطها بمشاريع إعمار وتنمية تعيد الأمل للسكان وتحاصر الفكر المتطرف".

واختتمت القيادة بيانها بالتشديد على أن "داعش لا يزال قادراً على التسبب بأضرار عبر هجمات متفرقة ومخططات معقدة"، داعياً إلى "استمرار الضغوط العسكرية والتعاون الدولي حتى حسم المعركة نهائياً".

كما حيّت القيادة العامة أرواح المقاتلين والمدنيين الذين استشهدوا في مواجهة الإرهاب، مؤكدة "العهد على مواصلة الحرب حتى اجتثاث التنظيم وضمان مستقبل آمن ومستقر".