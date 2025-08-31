"قسد" تنفي وقوع اشتباكات والحكومة السورية تتحدث عن كمين بريف حلب الشرقي

شفق نيوز- دمشق

نفى المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بشكل قاطع، مساء اليوم الأحد، وقوع أي اشتباكات بين عناصره والقوات التابعة لحكومة دمشق في قرية تل ماعز بريف حلب الشرقي.

وأكد المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ما تم تداوله بهذا الشأن "مزاعم مختلقة بالكامل"، وأن قواته لم تنفذ أي هجوم خلال الأيام الماضية، وما جرى لا يتعدى كونه "مشاكل داخلية بين الفصائل التابعة لحكومة دمشق نفسها، جرى تضخيمها إعلامياً لتصويرها كأنها اشتباكات مع قواتنا".

في المقابل، ذكرت وكالة "سانا" السورية أن وحدة من الجيش السوري تصدت لمجموعة من عناصر "قسد" حاولت التسلل إلى نقاط عسكرية في تل ماعز، ونصبت لهم كميناً محكماً.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن عناصر آخرين من "قسد" متمركزين في قرية أم تينة ومدينة دير حافر استهدفوا مواقع الجيش في محاولة لسحب مجموعتهم، ما دفع الجيش للرد بالأسلحة الثقيلة واستقدام تعزيزات إلى المنطقة.

وأضاف المصدر أن عناصر "قسد" نفذوا فجر أمس مداهمات في عدد من أحياء مدينة الحسكة، ترافقت مع فرض حظر تجول كامل شل الحركة داخل المدينة وخارجها.