"قسد" تنفي نقل معدات من حقول رميلان لإقليم كوردستان

شفق نيوز- دمشق

نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن نقل معدات من حقول نفط رميلان إلى إقليم كوردستان.

وقال الناطق الإعلامي باسم القوات، فرهاد الشامي، إن "هذه الادعاءات ما هي إلا أكاذيب مفبركة، تهدف إلى تشويه سمعة قسد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب السوري"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا).

كما أكد أن "لا صحة إطلاقاً لهذه المزاعم التي لا تستند إلى أي حقائق أو دلائل ميدانية موثوقة"، مؤكداً أن "قسد عملت طيلة العقد الماضي من الأزمة السورية على حماية الثروات الوطنية ومعداتها خلافاً للمناطق التي كانت خارج سيطرتها، وحافظت على الأمن والاستقرار في المناطق التي سيطرت عليها".

وأتى هذا النفي بعد تداول أنباء عن نقل قوات سوريا الديمقراطية معدات من حقول نفط رميلان باتجاه معبر سميلكا ومنه إلى إقليم كوردستان.

يذكر أن الاتفاق الشامل الذي وقع بين "قسد" والحكومة السورية في كانون الثاني/ يناير 2026، كان ينص على وقف شامل لإطلاق النار بين الجانبين، وتسليم المناطق والمراكز والمؤسسات في شمال شرق البلاد إلى الحكومة، فضلاً عن حقول النفط التي كانت تحت سيطرة القوات الكوردية طيلة سنوات الحرب.

كما نص الاتفاق على دمج عناصر "قسد" ضمن الجيش والقوات الحكومية، وعودة النازحين إلى قراهم.

وكانت قوات "قسد" أدت دوراً محورياً في سنوات النزاع السوري، إذ قاتلت بدعم أميركي تنظيم "داعش"، ونجحت في القضاء عليه تقريباً في الداخل السوري.

وتمكنت نتيجة ذلك من بسط سيطرتها على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها تضم حقول نفط كبيرة، وأقامت فيها "إدارة ذاتية".