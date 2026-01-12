"قسد" تنفي تحركها في "مسكنة ودير حافر" وتوجه اتهامات لدمشق

شفق نيوز- دمشق

نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الاثنين، تحركها عسكريا في محيط منطقتي مسكنة ودير حافر، فيما بينت أنها "إدعاءات" من وزارة الدفاع السورية، وتصدر للمرة الثانية.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قواتنا تتابع التصريحات المضللة الصادرة عن وزارة الدفاع في حكومة دمشق بشأن الوضع الميداني في محيط مسكنة ودير حافر"، مؤكداً "عدم وجود أي تحركات أو تحشيدات عسكرية لقواتنا في المناطق المذكورة، وأن جميع المزاعم المتداولة لا أساس لها من الصحة، وفي المقابل، فإن التحركات الميدانية القائمة تعود أساساً إلى فصائل حكومة دمشق نفسها".

وبين أن "تكرار هذه الادعاءات من قبل وزارة الدفاع للمرة الثانية يشكّل محاولة لافتعال التوتر وتهيئة ذرائع للتصعيد، ونحمّل الجهات التي تقف خلفها كامل المسؤولية عن أي تداعيات محتملة".

وحذرت قسد بحسب البيان، من "الاستمرار في هذا النهج التحريضي"، مؤكدة تمسّكها بـ"خيار التهدئة، مع احتفاظنا بحقنا المشروع في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن المنطقة وحماية المدنيين".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قد نفت يوم أمس الأحد، ما وصفتها بـ"الادعاءات المضللة" التي نشرتها وزارة الدفاع التابعة لحكومة دمشق، بشأن وجود تحركات أو تحشيدات عسكرية لقواتها على جبهة دير حافر.

وأكدت "قسد" في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عدم وجود أي تحركات أو استعدادات عسكرية غير طبيعية في المنطقة، موضحة أن التجمعات التي جرى تداولها تعود لمدنيين من أهالي شمال وشرق سوريا، كانوا في استقبال جرحى منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأشارت إلى أن المنطقة تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المسيّر التركي من طرازي "بيرقدار" و"أكنجي"، إلى جانب تنفيذ هجمات بالمسيرات الانتحارية وقصف مدفعي استهدف مدينة دير حافر وعدداً من قراها، فضلاً عن منطقة حقل الثورة، الأمر الذي يثير، بحسب البيان، الكثير من الشكوك والتساؤلات حول خلفيات تلك الادعاءات.