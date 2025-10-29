"قسد" تنفي استهداف الجيش السوري: الحادث نجم عن انفجار ألغام

شفق نيوز- دمشق

نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الأربعاء، استهدافها لنقطة عسكرية تابعة للجيش قرب سد تشرين بريف حلب، مؤكدة أن الحادث ناجم عن انفجار ألغام في محيط المكان.

وقالت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها لم تنفذ أي عملية استهداف في منطقة سد تشرين، وهي ملتزمة بمبدأ عدم التصعيد والحفاظ على الاستقرار في مناطق التماس، والاستمرار في الجهود الوطنية لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن وسلامة السكان من مختلف المكونات.

ودعت وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والاعتماد على مصادر موثوقة، وعدم تداول روايات غير دقيقة من شأنها توتير الأوضاع أو تضليل الرأي العام".

وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية قد اتهمت مساء اليوم الأربعاء، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بأنها استهدفت بصاروخ موجه إحدى نقاط انتشار الجيش في محيط سد تشرين شرق محافظة حلب.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهجوم أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، وهذا الاعتداء يمثل خروجاً واضحاً عن جميع التفاهمات والاتفاقات السابقة"، في إشارة إلى التفاهمات الأمنية التي جرت بين الجانبين برعاية تركية.