قسد: تفكيك سيارة مفخّخة واعتقال خلية لداعش شرقي سوريا

شفق نيوز - دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الأربعاء، تفكيك سيارة مفخخة وإلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم "داعش"، خلال عملية أمنية تم تنفيذها يوم الأحد الماضي في ريف دير الزور الغربي، بدعم مباشر من قوات التحالف الدولي.

وقال المركز الإعلامي لـ"قسد"، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "فرق العمليات العسكرية (TOL) وقوات الكوماندوس نفّذت عملية دقيقة ومحكمة استهدفت خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال تفجيرية في المنطقة"، مشيراً إلى أن العملية "أسفرت عن تفكيك سيارة مفخّخة واعتقال ستة عناصر دون تسجيل أية خسائر في صفوف القوات المشاركة".

وأضاف البيان، ان التحقيقات الأولية "أظهرت تورّط أفراد الخلية في نقل وتوزيع موادّ متفجّرة وتصنيع عبوات ناسفة وتجهيز سيارات مفخّخة، بهدف تنفيذ هجمات تستهدف مواقع عسكرية تابعة لقسد، إضافة إلى الأعيان المدنية ومؤسسات خدمية، في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت قسد في بيانها، أن "العملية أحبطت مخططاً إرهابياً خطيراً، وساهمت في حماية المدنيين والبنية التحتية من خسائر بشرية ومادية كبيرة".

كما شدّدت قسد على أن "قواتها تواصل رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعقب خلايا تنظيم داعش"، مؤكدة أن "أي تهديد لأمن المناطق أو سلامة المدنيين سيواجه بحزم ودون تهاون".

وفي سياق منفصل، أفاد المركز الإعلامي لقسد، باستهداف طائرة مسيّرة انتحارية تابعة لفصائل حكومة دمشق، منزلاً في منطقة تل السيرتيل قرب سد تشرين بريف حلب الشرقي في تمام الساعة 4:45 من عصر اليوم نفسه، دون تسجيل أية إصابات".