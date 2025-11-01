"قسد" تفكك خلية لداعش شمال الرقة وتعتقل خمسة بينهم زعماء

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن وحدات الكوماندوس وفرق العمليات العسكرية (TOL)، بالتعاون المباشر مع التحالف الدولي، نفذت فجر اليوم السبت، عملية نوعية دقيقة في بلدة تل السمن شمالي الرقة، استهدفت وكراً لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش.

وأوضحت قسد في بيان تلقت وكالة شفق نيوز، نسخة منه أن "العملية جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة لتحركات أفراد الخلية، ورصد اتصالاتهم وتحضيراتهم لتنفيذ هجمات جديدة ضد قواتنا والمؤسسات المدنية"، مشيرة إلى أن "العملية نُفذت بدقة عالية وبشكل متزامن مع إسناد جوي واستطلاع من التحالف الدولي".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم داعش، بينهم ثلاثة متزعمين متورطين في تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت نقاطنا العسكرية ومؤسسات الإدارة الذاتية"، مؤكدة أن "هذه العملية الناجحة جاءت نتيجة عمل مشترك ومنسق بين وحداتنا الميدانية وأجهزتنا الأمنية والاستخباراتية، والتعاون البنّاء مع التحالف الدولي".

وتوجّهت قوات سوريا الديمقراطية بـ"جزيل الشكر والتقدير إلى قوات التحالف الدولي على التعاون المستمر والدعم الفعّال في محاربة تنظيم داعش"، معتبرة أن "هذا التنسيق المشترك يُعدّ ركيزة أساسية في ضمان أمن واستقرار المنطقة".

وختم البيان بالتأكيد على أن "الحملة ضد خلايا داعش مستمرة بلا تهاون، وأن كل خلية إرهابية تحاول العبث بأمن المدنيين أو النيل من استقرار مناطقنا ستكون هدفاً مباشراً لقواتنا، ولن نسمح بعودة الإرهاب أو الفوضى، وعلى من يفكر بالإجرام أن يعرف بأنه لا ملاذ له في مناطق شمال وشرق سوريا".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عن اطلاق عملية أمنية واسعة في مدينة الرقة، بدعم وتعاون كامل من قوات التحالف الدولي، تستهدف أوكار خلايا تنظيم داعش.