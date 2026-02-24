"قسد" تفرج عن عشرات السجناء في كوباني بمناسبة رمضان (صور)

شفق نيوز- كوباني

أفرج مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة كوباني، شمال سوريا، يوم الثلاثاء، عن 66 سجيناً كبادرة إنسانية، وفق مصدر حقوقي من المجلس.

وأشار المصدر لوكالة شفق نيوز، إلى أن "إطلاق السجناء جاء كبادرة إنسانية بمناسبة شهر رمضان المبارك"، موضحاً أن "السجناء كانوا قد نُقلوا خلال الشهرين الماضيين من سجن الرقة إلى كوباني جراء تدهور الوضع الأمني حينها".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إن ذوي المعتقلين وشيوخ ووجهاء عشائر من مناطق صرين والرقة ودير الزور تسلموا المفرج عنهم.

وينحدر السجناء الذين أُطلق سراحهم من مناطق الرقة ودير الزور والحسكة والطبقة وصرين، وتم اعتقالهم بجرائم وتهم مختلفة أغلبها جنائية.