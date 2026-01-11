"قسد" تعلن مقتل قائدها البارز "زياد" في اشتباكات حلب

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا "أسايش" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأحد، مقتل أحد أبرز قيادييها خلال المواجهات العسكرية التي شهدتها مدينة حلب.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إن القيادي زياد حلب (زياد زعيم قدور) قتل خلال ما وصفته بـ"المقاومة" في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

ويعد زياد حلب من الشخصيات الأمنية الأكثر نفوذاً وإثارة للجدل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

ورغم قلة ظهوره الإعلامي، شغل منصب عضو قيادة "أسايش" في المنطقة، واعتبر المحرك الأساسي للعمليات القتالية والقرارات العسكرية داخل الأحياء الكوردية خلال التصعيد الأخير.

وارتبط اسم زياد بإدارة ملفات الأزمات الأمنية التي مرت بها المنطقة، وبرز اسمه مؤخراً كـ"رجل القرار الأول" في المواجهات الميدانية ضد الجيش السوري.

وفي آخر ظهور إعلامي له قبل مقتله، أبدى "زياد حلب" موقفاً متشدداً إزاء خيارات الانسحاب من أحياء حلب، مؤكداً رفضه سيناريوهات النقل بالحافلات نحو مناطق شرق الفرات، واصفاً إياها بأنها "مرفوضة في قاموسهم".

وانتهت المواجهات بسيطرة القوات الحكومية على الحيين وإجلاء مقاتلي "أسايش" فجر اليوم الأحد 11 كانون الثاني/ يناير نحو شرق الفرات الخاضع لسيطرة "قسد".