"قسد" تعلن إحباطها هجوما لقوات مرتبطة بالحكومة شرق الرقة

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم السبت، عن إحباط هجوم نفذته قوات مرتبطة بالحكومة على محور قرية غانم العلي في ريف الرقة الشرقي، استخدمت فيه الطائرات الانتحارية والأسلحة الثقيلة الامر الذي خلف اصابات في الجانبين.

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مقاتليها تمكنوا من صدّ الهجوم وإفشاله، مشيرة إلى "إصابة ثلاثة عناصر بجروح طفيفة، في حين سُجلت إصابات مؤكدة في صفوف الفصائل المهاجمة".

وأكدت "قسد" أن ردّها كان "متناسباً" مع طبيعة الاعتداء، مع الحفاظ على ضبط النفس ومنع توسع المواجهات، لكنها شددت في الوقت ذاته على أنها "لن تبقى صامتة" حيال تكرار الهجمات والاستفزازات، وستتخذ ما يلزم لحماية مناطقها وسكانها.

ودعت قوات سوريا الديمقراطية الجهات الداعمة لتلك الفصائل إلى التدخل ووقف ما وصفته بـ"السلوك غير المسؤول"، محذرة من تأثير هذه الاعتداءات على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.