"قسد" تعلن تفكيك خلية لداعش في ريف دير الزور الشرقي

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الأربعاء، الإطاحة بخلية لتنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت (قسد) في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات أفراد الخلية، الذين كانوا يستعدون لتنفيذ اعتداءات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المنطقة"، مبينة أن "قوات قسد قد فرضت طوقاً أمنياً محكماً على موقع تواجدهم، وألقت القبض عليهم دون وقوع أي خسائر".

وأضافت: "خلال العملية، تم ضبط أسلحة ووثائق تثبت ارتباط العناصر المقبوض عليهم بتنظيم داعش، وتؤكد ضلوعهم في التخطيط لعمليات إرهابية تهدد حياة المدنيين".

وجددت القوات بحسب البيان، "التزامها الثابت بملاحقة فلول تنظيم داعش وخلاياه النائمة، وإفشال محاولاته لزعزعة الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا"، مشددة على أنها "مستمرة في أداء واجبها الوطني والإنساني في حماية الشعب والحفاظ على مكتسباته".

وكانت قوات مجلس هجين العسكري التابع لقوات (قسد)، قد تمكنت في وقت سابق، من إلقاء القبض على متزعم لإحدى خلايا داعش الإرهابية في بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد اشتباك أسفر عن إصابته والقبض عليه، فيما قتل مقاتلا من قوات قسد وأصيب اثنان آخران خلال الاشتباك".

وحاول داعش، مؤخرا، مهاجمة حاجز أمني في بلدة أبريهة، وذلك باستخدام الدراجات النارية والأسلحة الرشاشة، إلا أن مقاتلي قسد تصدوا للهجوم، ما أجبر العناصر الإرهابية على الانسحاب بعد إصابة أحدهم، أعقب ذلك حملة تمشيط لضمان أمن واستقرار المنطقة.