"قسد" تعلن استهدافها بطائرة مسيّرة في دير حافر

شفق نيوز- حلب

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، تعرض إحدى نقاطها العسكرية في ريف حلب شمال سوريا لهجوم بطائرة مسيرة، قالت إنها تابعة للحكومة السورية.

وأوضحت قسد في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الطائرة المسيّرة تابعة لمسلحي حكومة دمشق، واستهدفت عصر اليوم إحدى نقاط قواتنا العسكرية في منطقة دير حافر، دون أن يسفر الهجوم عن أية خسائر بشرية أو مادية".

وأشارت "قسد" إلى، إن مقاتليها "ردوا بشكل فوري عبر تنفيذ ضربات دقيقة على مصادر النيران، ما أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوف الجهة المهاجمة وإجبارها على التراجع".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها، "جاهزيتها الكاملة للتصدي لأي اعتداء"، مشددة على أن "ردها سيكون حاسماً ضد كل من يحاول استهداف مواقعها أو مقاتليه".

وكانت قوات "قسد" أفادت، يوم الأحد الماضي، بتعرضها لهجوم مسلح من قبل مجموعات عسكرية تابعة للحكومة السورية في ريف دير الزور الشرقي.

وشهدت منطقة دير حافر ومحيطها في ريف حلب الشرقي، الأربعاء الماضي، توتراً عسكرياً وقصفاً متبادلاً بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة السورية، وسط تبادل للاتهامات بشأن خرق الاستقرار واستهداف المدنيين.

ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة من التوتر المتكرر بين الطرفين في حلب وريفها، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات وانعكاساتها على المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.