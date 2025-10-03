قسد تعزز قواتها في ريف حلب وسط تصاعد التوتر مع دمشق

شفق نيوز- حلب

استقدمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مساء الجمعة، تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة دير حافر في ريف حلب الشرقي، وسط تصاعد التوتر مع قوات الحكومة السورية في حلب وريفها.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن "قسد" نقلت عشرات المقاتلين ومدرعات وأسلحة وذخيرة من دير الزور والحسكة باتجاه مناطق سيطرتها في ريف حلب الشرقي.

وأوضح المراسل، أن تعزيزات قسد تأتي بالتزامن مع استمرار قطع قوات الحكومة السورية لطريق اوتوستراد دير حافر - حلب منذ قرابة أسبوع.

وفي مدينة حلب، أغلقت الحكومة السورية طرقاً فرعية مؤدية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، الواقعين تحت سيطرة قسد.

كما عمدت آليات وجرافات حكومية، إلى رفع السواتر الترابية الفاصلة بين مناطق سيطرة الطرفين.

ونقل مراسل الوكالة عن مصدر مقرب من قسد، قوله: "فشل عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين في دمشق، اليوم الجمعة، بسبب رفض الحكومة السورية لقاء مسؤولين من قسد".

وبحسب المصدر، كان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية في دمشق، برعاية أمريكية، إلا أن الحكومة السورية رفضت إجراء اللقاء.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، على سد تشرين الاستراتيجي وقرى ومناطق عدة في ريف حلب الشرقي، التي تشهد بشكل متكرر عمليات قصف واشتباكات بين القوات الحكومية السورية و"قسد".