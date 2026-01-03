"قسد" تعتقل 7 عناصر من داعش في عملية أمنية شرق سوريا

شفق نيوز / دمشق

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، عملية أمنية استهدفت خلايا تنظيم داعش شرق سوريا بدعم من قوات التحالف الدولي.

وقال مصدر عسكري لوكالة شفق نيوز، إن "قوات مكافحة الإرهاب بدعم جوي من قوات التحالف الدولي بدأت حملة أمنية في حي اللطوة ببلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي".

ووفق المصدر تمكنت "قسد" من اعتقال أربعة عناصر في داعش خلال العملية كما صادرت أسلحة وذخيرة ومعدات اتصالات".

وجاءت العملية وفق المصدر العسكري بعد معلومات استخباراتية وتنسيق مشترك بين قسد وقوات التحالف الدولي.

وحلقت طائرات مروحية أمريكية في سماء بلدة ذيبان وريف دير الزور الشرقي بالتزامن مع العملية الأمنية على الأرض كما دعت "قسد" عبر مكبرات الصوت الأهالي بالتزام منازلهم لغاية انتهاء العملية.

وأشار المصدر إلى اعتقال "قسد" ثلاثة مطلوبين بتهمة الانتماء للتنظيم فجر اليوم السبت في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي.

وتشن قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي عمليات أمنية بشكل مستمر تستهدف خلايا تنظيم داعش وتحركات وغالبا ما تتركز هذه العمليات في ريفي دير الزور والرقة.