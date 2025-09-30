"قسد" تعتقل زعيماً لداعش في دير الزور وتنفي وجود اشتباكات شرقي حلب

شفق نيوز- دمشق

أكدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الثلاثاء، أن قوات مجلس هجين العسكري، التابع لها، تمكنت من اعتقال أحد متزعمي خلايا تنظيم داعش في بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي، عقب اشتباك أسفر عن إصابته ووقوعه في الأسر.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات، في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أنّ الاشتباك أدى أيضاً إلى مقتل أحد مقاتلي "قسد" وإصابة اثنين آخرين.

وفي حادث منفصل، أفاد البيان بأن خلايا التنظيم حاولت مهاجمة حاجز أمني في بلدة أبريهة شرق دير الزور، مستخدمة دراجات نارية وأسلحة رشاشة، إلا أن مقاتلي "قسد" تصدوا للهجوم وأحبطوه، ما دفع المهاجمين إلى الانسحاب بعد إصابة أحد عناصرهم.

واعقبت القوات الأمنية تلك العملية بحملة تمشيط لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وفق البيان.

إلى ذلك، نفت قوات سوريا الديمقراطية الأنباء التي تحدثت عن وقوع اشتباكات بينها وبين مجموعات مسلحة تابعة للحكومة السورية في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي، مؤكدة أن الأوضاع هناك "هادئة تماماً" ولا صحة لما يشاع.

وتداولت صفحات إخبارية ونشطاء يوم أمس مشاهد فيديو قالت إنها لقصف صاروخية واشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة السورية المؤقتة في ريف حلب الشرقي.