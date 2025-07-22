"قسد" تعتبر تسليم سلاحها في الوقت الحالي "أمراً مستحيلاً"

شفق نيوز- دمشق

أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أبجر داود، يوم الثلاثاء، أن تسليم سلاح "قسد" في الوقت الحاضر "مستحيل"، فيما أشار إلى إمكانية الانضمام إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكون الكوردي.

وقال داود لوسائل إعلام كوردية، إنه "في ظل التوترات المستمرة في سوريا، وارتفاع وتيرة العنف وتهديد تنظيم داعش، من المستحيل أن تسلم قواتنا أسلـحتها".

وأضاف "قسد يمكنها الانضمام إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكون الكوردي"، مشيراً إلى أن "قسد ليست مع الحرب، لكنها ستدافع عن شعبها في كل مكان تتواجد فيه".

ودفعت "قسد" المزيد من وحداتها العسكرية إلى مناطق التماس في ريف محافظة حلب الشرقية، والريف الشمالي والغربي لمحافظة دير الزور شرق البلاد، عقب مناوشات بينها وبين قوات الأمن العام وفصائل مسلحة موالية لتركيا، وذلك على خلفية تطورات السويداء.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، توم براك، أفاد في تصريحات خلال الشهر الجاري أن واشنطن ترفض مطالب قوات سوريا الديمقراطية بإدارة ذاتية وتدعم سوريا موحدة بجيش واحد ودولة واحدة وشعب واحد.

يذكر أنه في 10 آذار/ مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، اتفاقاً يتم بموجبه ضم المقاتلين الكورد إلى القوات المسلحة للحكومة الانتقالية.

واتفق الطرفان على أن جميع المرافق المدنية والعسكرية، بما في ذلك المطارات وحقول الغاز والنفط، الواقعة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سوريا، ستخضع لسيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.

وكان قائد "قسد"، مظلوم عبدي، قد قال في تصريحات إعلامية لصحيفة ألمانية، إن قواته لا تحتاج إلى إلقاء السلاح في حال تطبيق الاتفاق المبرم مع الرئيس السوري.

وتابع "نرى أن تنفيذ بنود الاتفاق سيجعل من (قسد) جزءاً من الجيش السوري، ولذا فلا حاجة لنزع سلاحها الآن أو مستقبلاً، لأن مسؤولية حماية شمال شرقي سوريا ستكون حينئذ منوطة بالجيش السوري".