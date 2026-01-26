"قسد" تصد هجوماً مكثفاً على كوباني وتحمل دمشق مسؤولية التصعيد

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، يوم الاثنين، شن فصائل تابعة للحكومة السورية هجمات مكثفة من محاور عدة على بلدتي خراب عشك والجلبية، الواقعتين جنوب شرقي مدينة كوباني، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف استهدف الأحياء السكنية ومحيط البلدتين.

وذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاشتباكات العنيفة بين قواتهم والفصائل المهاجمة لا تزال مستمرة، خصوصاً في بلدة الجلبية، في ظل تعزيز المهاجمين لقواتهم بدبابات وآليات مدرعة، مع تحليق مكثف للطيران المسيّر التركي في أجواء المنطقة.

وأضاف البيان، أن هذه الهجمات تمثل خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتأتي في اليوم الثاني فقط من سريان الاتفاق، ما يعكس عدم التزام دمشق بتعهداتها واستمرارها في سياسة التصعيد العسكري وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأشارت "قسد"، بحسب البيان، إلى أنها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس، محملة دمشق المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات وما قد يترتب عليها من تداعيات إنسانية وأمنية.

كما دعت الجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك العاجل لوضع حد للهجمات ووقف التصعيد المستمر.

وفي قت سابق من اليوم، حذرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من محاولات زعزعة الأمن في شمال وشرق سوريا، معتبرة أن أي تهديد للاستقرار قد يفتح الباب أمام عودة التنظيمات المتطرفة، ويقوض أحد أبرز الانتصارات المفصلية في الحرب على الإرهاب.

يذكر أن الحكومة السورية و"قسد" وقعتا في 18 كانون الثاني/يناير 2026، بدعم أميركي اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية.