قسد: تصدينا لتسلل واعتداء مدفعي لمجموعات "منفلتة" شرق حلب

شفق نيوز- حلب

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الخميس، أنها تصدت لمحاولات تسلل واعتداء مدفعي نفذتها مجموعات وصفتها بـ"المنفلتة" تابعة للحكومة السورية في محيط دير حافر بريف حلب الشرقي، مؤكدة أنها أفشلت تلك المحاولات بشكل كامل.

وحملت "قسد" في بيان رسمي دمشق مسؤولية "التصعيد والخروقات المتكررة"، مشددة على التزامها بالدفاع عن الأرض وحماية الأهالي.

وكانت منطقة دير حافر ومحيطها قد شهدت ليلة أمس الأربعاء توتراً عسكرياً وتبادلاً للقصف بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ بين الجانبين، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن وزارة الدفاع أن قوات "قسد" شنت حملة قصف عنيفة بشكل مفاجئ من مواقعها في مطار الجراح العسكري ومحيط مسكنة، استهدفت خلالها منازل مدنيين في قرى الكيارية ورسم الأحمر وحبوبة كبير، وأسفرت عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت الوزارة أن الجيش استنفر قواته وبدأ باستهداف مصادر النيران، مؤكدة أنها "لن تدخر جهداً في حماية الأهالي والدفاع عن أرواحهم وممتلكاتهم".

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة توترات متكررة بين الطرفين في حلب وريفها، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات وانعكاسها على المفاوضات بين الحكومة السورية وقسد.