"قسد" ترد على تعرضها لهجمات بطائرات انتحارية بريف حلب الشرقي

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الثلاثاء، عن استهداف مواقع لفصائل مسلحة رداً على هجوم بطائرات انتحارية تعرضت لها مواقعها في منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فصائل السلطان مراد، والسلطان سليمان شاه المعروفة بالعمشات، إلى جانب فصيل الحمزات، نفذت عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء، هجوماً بطائرتين انتحاريتين استهدف محيط السكن في منطقة سد تشرين، من دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا".

وأوضحت أن "الفصائل نفسها عاودت الهجوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث استهدفت تلة سيرياتل في محيط السد بطائرتين انتحاريتين إضافيتين، دون تسجيل خسائر بشرية".

وأكدت أن "قوات سوريا الديمقراطية ردت على الهجمات عبر استهداف مصادر انطلاق الطائرات الانتحارية، حيث تم تدمير سيارة عسكرية من نوع (تويوتا) واستهداف نقطة عسكرية تابعة لتلك الفصائل، ما أدى إلى وقوع إصابات محققة في صفوفها".

وأشارت "قسد" إلى أن "هذه الهجمات تأتي في إطار محاولات مستمرة لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على أي اعتداءات تهدد أمن قواتها وسلامة المناطق المحيطة بسد تشرين.