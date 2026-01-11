"قسد" ترد بالصور على الدفاع السورية بشأن تحركات عسكرية في دير حافر

شفق نيوز- دمشق

نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأحد، ما وصفتها بـ"الادعاءات المضللة" التي نشرتها وزارة الدفاع التابعة لحكومة دمشق، بشأن وجود تحركات أو تحشيدات عسكرية لقواتها على جبهة دير حافر.

وأكدت "قسد" في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عدم وجود أي تحركات أو استعدادات عسكرية غير طبيعية في المنطقة، موضحة أن التجمعات التي جرى تداولها تعود لمدنيين من أهالي شمال وشرق سوريا، كانوا في استقبال جرحى منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأشارت إلى أن المنطقة تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المسيّر التركي من طرازي "بيرقدار" و"أكنجي"، إلى جانب تنفيذ هجمات بالمسيرات الانتحارية وقصف مدفعي استهدف مدينة دير حافر وعدداً من قراها، فضلاً عن منطقة حقل الثورة، الأمر الذي يثير، بحسب البيان، الكثير من الشكوك والتساؤلات حول خلفيات تلك الادعاءات.

ونشرت "قسد"، صوراً موثقة لبقايا مقذوفات تعود لطائرات مسيّرة تركية من نوع "بيرقدار"، استهدفت إحدى المؤسسات في منطقة مسكنة، على حد قولها.