"قسد" ترحب بنتائج اجتماع الشرع - ترمب: الحوار الوطني سبيل الاستقرار

شفق نيوز- دمشق

أكدت قوات سوريا الديمقراطية، يوم الخميس، على تشجيع الحكومة في دمشق، لتبنّي الحوار كخيار وطني لتسوية القضايا العالقة، مرحبة بنتائج لقاء واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس السوري أحمد الشرع.

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها، عقدت اجتماعاً ثلاثياً في شمال وشرق سوريا، ضمّ القائد العام مظلوم عبدي وعضو القيادة العامة روهلات عفرين، إلى جانب ممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية.

وبينت أن "الاجتماع الثلاثي جاء لبحث مسار المفاوضات مع دمشق وآليات دفع تنفيذ اتفاقية 10 آذار إلى الأمام، التي تُعدّ خطوة استراتيجية لترسيخ الاستقرار".

ولفتت إلى أن "المجتمعين استعرضوا الخطوات المنجزة في إطار تنفيذ الاتفاقية، وأكدوا على التمسك بالمسار التوافقي وتشجيع دمشق على تبنّي الحوار كخيار وطني لتسوية القضايا العالقة، معتبرين أن الحوار الوطني هو السبيل الأنجح لتحقيق السلام والاستقرار على الأراضي السورية".

واضافت أن الاجتماع رحب بنتائج لقاء واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس السوري أحمد الشرع"، مشيرة إلى أن "تعليق العقوبات وفتح قنوات التنسيق الدبلوماسي يعكسان تحوّلاً إيجابياً نحو دعم الحل السياسي الشامل بمشاركة جميع السوريين".

وأشاد المجتمعون، بحسب البيان بـ"انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب"، مؤكدين أن "قوات سوريا الديمقراطية كانت وما زالت الركيزة الأساسية لهذا التحالف منذ عقد من الزمن".

وناقش الاجتماع أيضاً عدداً من القضايا الداخلية والخدمية، وتم التأكيد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات وتعزيز أداء المؤسسات المدنية في مناطق شمال وشرق سوريا، واختُتم بالتشديد على وحدة الرؤية والمسؤولية الوطنية بين السوريين بمختلف أطيافهم.