قسد: الحوار الوطني هو السبيل الأنجح للاستقرار في سوريا

شفق نيوز- دمشق

رحبت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الخميس، بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مؤكدة على التزامها بالحوار مع دمشق ضمن مسار اتفاق آذار.

وأفاد مصدر في "قسد" لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماعا ثلاثيا عُقد في شمال وشرق سوريا، ضم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وعضو القيادة العامة روهلات عفرين، إلى جانب ممثلين عن الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد)".

وأضاف "تركز الاجتماع على مسار المفاوضات مع دمشق وآليات دفع تنفيذ اتفاقية آذار، بوصفها خطوة استراتيجية لترسيخ الاستقرار في البلاد".

وتابع أن "الاجتماع استعرض أبرز ما تم تحقيقه ضمن هذا المسار، وأكد الحضور على أهمية مواصلة النهج التوافقي وتشجيع دمشق على اعتماد الحوار كخيار وطني لتسوية الملفات العالقة".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيان حول الاجتماع تمسكها بالحوار الوطني باعتباره السبيل الأنجح لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا.

كما رحب المجتمعون بنتائج لقاء واشنطن بين الرئيسين الأميريكي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع، معتبرين أن تعليق العقوبات وفتح قنوات التنسيق الدبلوماسي يعكسان توجهاً إيجابياً نحو دعم الحل السياسي الشامل بمشاركة جميع السوريين.

وفي سياق متصل، أشاد الاجتماع بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى الدور المحوري الذي لعبته قوات سوريا الديمقراطية ضمن هذا التحالف على مدى السنوات الماضية.

وتناول الاجتماع أيضاً عدداً من القضايا الخدمية والإدارية في مناطق شمال وشرق سوريا، مع التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات وتعزيز أداء المؤسسات المدنية.