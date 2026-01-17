"قسد" تحذر من تداعيات دخول قوات دمشق لدير حافر ومسكنة قبل اكتمال انسحابها

شفق نيوز- دمشق

حذرت قوات سوريا الديمقراطية، يوم السبت، من تداعيات خطيرة بعد دخول قوات حكومة دمشق إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب قبل اكتمال انسحاب مقاتليها، في انتهاك لما نصت عليه الاتفاقية المبرمة برعاية دولية.

وقال المركز الإعلامي للقوات، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "بناءً على الاتفاقية المبرمة برعاية دولية، كان من المتفق عليه دخول قوات حكومة دمشق إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب عقب إتمام قواتنا عملية الانسحاب منهما".

وأضاف: "إلا أن دمشق أخلّت ببنود الاتفاق، ودخلت المدينتين قبل اكتمال انسحاب مقاتلينا، ما أدى إلى خلق وضع بالغ الخطورة وينذر بتداعيات خطيرة".

ودعت "قسد" وفق البيان، القوى الدولية الراعية للاتفاق إلى "التدخل العاجل لضمان الالتزام ببنوده ومنع تفاقم الوضع".

وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء دخول قواتها إلى منطقة غرب الفرات، ابتداءً من مدينة دير حافر، عقب إعلان قوات سوريا الديمقراطية سحب قواتها إلى شرق الفرات.