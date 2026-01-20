"قسد" تحبط هجوماً لـ"داعش" على سجن في شمال شرق سوريا

شفق نيوز- دمشق

أفاد قائد ميداني في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الثلاثاء، بإحباط هجوم لخلايا نائمة لتنظيم "داعش" على سجن الصناعة بمدينة الحسكة، مبيناً أن هدف الهجوم تحرير معتقلين أجانب من عناصر التنظيم.

وقال القائد الميداني لوكالة شفق نيوز، إن قوات قسد تمكنت من قتل ثلاثة مهاجمين وإصابة اخرين وبدأت بحملة تمشيط في محيط السجن والأحياء المجاورة.

وأشار إلى أن "قسد" دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط السجن، شملت مدرعات ومقاتلين من وحدات مكافحة الارهاب.

بدوره أوضح مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، أن السجن يضم نحو ثلاثة آلاف عنصر أجنبي من تنظيم "داعش"، ينحدرون من دول أوروبية وخليجية وإفريقية وغيرها، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تمكنت من احتواء الهجوم ومنع الخلايا من الاقتراب من السجن بعد اشتباكات لعدة ساعات.

وشهدت مدينة الحسكة حالة نزوح كبيرة بين المدنيين مع سيطرة قوات الحكومة السورية على مناطق بريف الحسكة الغربي والجنوبي والشرفي حيث أصبحت على بعد نحو 20 كيلومتراً عن مركز المدينة.