"قسد" تتهم تركيا بمهاجمة إحدى نقاطها العسكرية شمالي سوريا

شفق نيوز– حلب

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء السبت، تعرّض إحدى نقاطها العسكرية في مدينة الطبقة شمالي البلاد، لهجوم بطائرة مسيّرة تركية مؤدية إلى أضرار مادية فيها.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لـ"قسد"، ورد وكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة تركية من طراز أكنجي، استهدفت عند الساعة السادسة من مساء اليوم، نقطة عسكرية لقواتنا في منطقة حقل الثورة جنوب مدينة الطبقة، ما أسفر عن أضرار مادية"، واصفة الاستهداف بأنه "تصعيد خطير يؤكد التدخل التركي المباشر في سوريا وينذر بتوسع الصراع القائم في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "هذا الاستهداف يُعد الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقية التهدئة التي أعقبت معركة سد تشرين، ما يشكل خرقاً واضحاً للتفاهمات القائمة، ويكشف إصرار الجانب التركي على لعب دور عسكري مباشر في سوريا".

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن بلادها تدعم عمليات الجيش السوري ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حلب.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في وقت سابق الخميس، فرض حظر تجوّل في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، بالتزامن مع فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين الراغبين بالمغادرة من مناطق التصعيد، محذراً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من استهداف النازحين أثناء الخروج.

وكان زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان المسجون منذ 26 عاما، دعا في وقت سابق، أنقرة إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذلك في رسالة نقلها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي المؤيد للكورد، بحسب "فرانس برس".